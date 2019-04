Marie-Anne Lorgé / Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Et la montre n’y est pour rien. Parce que, pour bien faire, c’est quand tu veux, l’heure importe donc peu, qu’elle soit d’hiver ou d’été. Du coup, remonter des aiguilles, c’est un ajustement rikiki qui ne devrait pas peser sur notre façon de marcher. Sauf que, voilà, tous les six mois, les mêmes plaintes se répètent, imputant au soleil le talent de diviser. Pendant que les uns cherchent midi à quatorze heures, les autres déplorent une nuit (semestrielle) amputée de soixante minutes, postulant qu’à l’heure du rêve, tout est possible.

C’est oublier que pour rêver, pas besoin de dormir. Tout est question de «gourmandise de la vie» disait la cinéaste Agnès Varda, cette glaneuse d’images que les anges pleurent désormais.

Grappiller des petits riens, des sensations (même les plus minuscules) et des amitiés (toujours grandes), c’était l’art d’Agnès, tournée vers les paysages, les plages (d’Ostende ou de Sète) et les visages, histoire de donner du relief au hors-champ de notre société («il y a tellement de gens perdus partout»).

Varda, ce n’était pas du cinéma, mais une incarnation poétique, une contestation du trop lisse ou trop chic, une malice en roue libre, une raconteuse et une adepte du coq-à-l’âme. Un chemin tracé la tête haute; en tout cas, rien d’une saison née d’un horaire.