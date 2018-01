Le Service Réfugiés de la Direction de l’immigration a enregistré 2 322 demandes, par rapport à 2 035 en 2016 et 2 447 en 2015.

En ce qui concerne les pays d’origine, la Syrie reste le premier pays avec 368 demandeurs (15.8%).

Au deuxième rang figure l’Erythrée avec 224 demandeurs (9.6%), suivi du Maroc avec 205 demandeurs (8.8%), la Serbie (190 ; 8.2%) et l’Algérie (169 ; 7.3%).

1 152 personnes se sont vues accorder le statut de réfugié (par rapport à 764 en 2016 et 200 en 2015) et 54 personnes se sont vues octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire (par rapport à 26 personnes en 2016 et 28 personnes en 2015).

Communiqué