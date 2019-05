Venus du Cameroun, d’Iran et d’ailleurs, les artisans des métiers d’art rivalisent d’inventivité et de virtuosité pour plier, tordre et agencer les matériaux et leur donner les apparences les plus surprenantes, à l’occasion de la Biennale « Révélations » à Paris.

Cette édition est plus internationale que jamais: 33 pays, moitié plus qu’il y a deux ans, avec le Luxembourg en invité d’honneur (23 artistes).

Une installation de plusieurs mètres, gigantesque drapé aux plis bleutés, est l’emblème de cette manifestation qui se tient de jeudi à dimanche au Grand Palais: on la croirait en dur mais elle est constituée de toiles de jeans que l’artiste norvégienne Hanne Friis a décousues et recousues à la main.

Sous cette nef vitrée qui abrite les foires les plus cotées comme la Foire internationale d’Art contemporain (FIAC), les artisans d’art se montrent créateurs géniaux, libres.

Façon de rappeler, lors de cette quatrième édition organisée par Ateliers d’art de France, que le temps est révolu où ils étaient relégués à un « sous-art ».

Au Grand Palais, mais aussi dans quinze autres lieux, plus de 450 créateurs sont présents en tout.

Chaque pays expose entre 5 et 20 pièces.

Sur l’allée centrale, est installé le « Banquet » qui expose onze pays sélectionnés, dont l’Inde, la Thaïlande, le Cameroun, l’Afrique du Sud, l’Iran, le Chili. La scénographie d’Adrien Gardère, qui a conçu celle du Louvre-Lens, est aérée, sans cloisonnements.

Tout est exposé sur un pied d’égalité, tous les stands sont accessibles pour un échange maximal. « Ici, la vente n’est pas l’objectif premier. La démarche est artistique, créative, si l’on compare avec le Salon du Patrimoine culturel. Il s’agit d’utiliser des méthodes anciennes mais en les modernisant », soulignent les organisateurs. Toutes les pièces sont uniques et ont été créées spécialement. La sélection a été faite par un jury formé de collectionneurs, galeries, journalistes, créateurs. Pour figurer dans cette biennale, il faut que sa spécialité figure sur une liste officielle de 281 métiers d’art, qui n’est pas exhaustive.

Un hommage va être par ailleurs rendu au père de la sculpture sur bois moderne, Alexandre Noll, décédé en 1970. Les deux tiers des visiteurs attendus sont des collectionneurs et amateurs d’art, un tiers des professionnels (architectes, décorateurs d’intérieur, galeristes, musées). Pour la première fois, une journée est dédiée aux seuls professionnels.