Dans une étude intitulée «Happiness matters: the role of well-being in productivity» de juin 2014, des collaborateurs du Statec ont analysé l’impact du bien-être sur la productivité pour un échantillon de pays, entre autres l’Allemagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Et ils concluent que le bien-être subjectif des personnes est un des ingrédients de la productivité. Les auteurs ont aussi pu démontrer que ce bien-être contribue à la production, mais n’en est pas un produit.

L’environnement du travail, l’aménagement des postes de travail, la durée du travail en vue d’un équilibre vie professionnelle/ vie privée sont autant d’éléments à améliorer en vue d’une augmentation de la productivité. Et le dialogue social au sein des entreprises est également un facteur qui a une influence positive.

En effet, selon les données de l’enquête «Quality of work Index Luxembourg 2016» de la CSL, il existe une corrélation positive entre le niveau de bien-être et le niveau de participation dans les décisions, une définition claire des rôles du salarié dans son entreprise et la sécurité d’emploi. De plus, le niveau de bien-être est fortement lié au niveau de l’engagement au travail, lui-même vecteur de la performance et de la productivité.

Ces observations concordent avec celles faites par l’agence européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) sur l’impact de la participation des travailleurs aux décisions prises dans l’entreprise. Rappelons également les travaux d’Askenazy et d’Erhel, qui concluent à un impact négatif de la dégradation de la qualité de l’emploi sur la productivité.

Un rôle important revient donc au management pour mettre en place des organisations de travail participatives et favorables à l’autonomie au travail, procurant aux salariés un espace d’implication et de participation directe.

Dans ce cadre, le management donne des opportunités ou soutient des initiatives sur le lieu de travail en termes de consultation, de délégation de responsabilités, de capacité de prise de décision. Ces opportunités ou initiatives concernent les tâches, l’organisation du travail et/ou les conditions de travail.

Jean-Claude Reding, président

de la Chambre des salariés (CSL)