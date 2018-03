C’est ainsi que le nouveau président français appelle son épouse dans l’intimité, celle qui, en demandant à ses enfants et petits-enfants d’appeler son mari Daddy, a essayé de rendre un rien plus vieux celui qui est pour les enfants et petits-enfants de Brigitte Macron un formidable père et grand-père de substitution. Il faut dire que cela constitue un ciment non négligeable dans la vie de ce couple vraiment hors pair.

Il n’est en effet pas évident de voir à la tête de l’Etat un président dont l’épouse pourrait être sa mère, même si celle-ci essaie de faire jeune en montrant, sortant des jupes fort courtes, des jambes que Karl Lagerfeld considère comme les plus belles de Paris. Et si je la préfère ses cheveux remontés en chignon, Brigitte Macron cache souvent une partie de son visage en laissant tomber son opulente chevelure jusqu’aux épaules.

Oui, Madame n’est plus si jeune, mais voilà quelque chose qui n’a jamais dû embêter son ancien élève qui, tombé follement amoureux d’elle, a épousé celle-ci contre vents et marées. Et de cela, il y en a eu pas mal au sein des deux familles. Une mère de trois enfants cédant sous un terrible coup de foudre aux avances assidues de son élève Manu, en se mettant sur le dos et sa propre famille et celle de son prétendant, voilà une situation incongrue nourrissant les pires ragots et faisant fuir le foyer conjugal à un mari fou furieux qui n’y remettra plus jamais les pieds. C’est ainsi que derrière les sourires et l’abord chaleureux, la Première dame cache en effet bien des blessures.

Désormais le couple Macron a survécu, heureux comme au premier jour, à tous ces rebondissements parfois fort douloureux. Mais il a dû affronter au cours de la campagne électorale une rumeur qui s’est répandue comme une tâche d’encre et qui l’a fait souffrir plus qu’on ne pourrait le croire. C’était une fois encore la triste preuve qu’il suffit de prétendre n’importe quoi pour que la presse – surtout people – s’en saisisse et prétende savoir que le cher Emmanuel mène une vie conjugale fictive pour cacher une relation avec un homme, ce qui, sur les réseaux sociaux, alimenta des plaisanteries homophobes.

C’est évidemment leur grande différence d’âge qui y a contribué et qui, alors qu’on ne cesse de s’en moquer, devrait au contraire faire taire ceux qui n’ont toujours pas compris que l’amour, le vrai, le profond, le fusionnel entre deux êtres, quels qu’ils soient, devrait susciter du respect et de l’admiration.

Que Brigitte et Emmanuel Macron ne fassent qu’un, on n’a qu’à les voir ensemble pour ne plus en douter une seconde. Et comme ont dû l’admettre, parfois à contrecœur, les conseillers élyséens, l’épouse de Jupiter – qui selon ses propres dires n’a trouvé à son mari aucun sujet dans lequel il n’excellerait pas –, surdouée comme lui en tant de domaines, est sa part non négligeable. Voilà donc que le palais présidentiel, après avoir connu une «Yvonne des biscuits Vendroux», héberge une «Brigitte des macarons Trogneux». C’est en effet la famille de Brigitte qui, à Amiens, a remis au goût du jour cette spécialité régionale à l’amande et au miel – elle en vend plus de deux millions par an – rapportée d’un périple italien par Catherine de Médicis. Et si le sympathique président français affectionne surtout le cordon bleu, je suis sûr qu’il se laisse tenter de temps à autre par les sucreries de sa belle-famille.

Pierre Dillenburg