Danièle Fonck / Qu’elle est belle notre Europe avec ses trésors culturels, son architecture parfois millénaire, ses artistes sans frontières.

Leonardo ou Casanova n’avaient pas besoin de passeport; Stendhal ou Hugo non plus. Depuis quand a-t-on recensé pour la dernière fois toutes les rivières, les fleuves, les lacs et les espèces qui les peuplent, notre patrimoine, à chacun d’entre nous?

A-t-on besoin de regarder des usurpateurs au seul service d’eux-mêmes? Les Salvini et autres dits «populistes» qui ne passent jamais leur temps libre parmi le peuple?

Salvini, l’Italien, issu du pays du lac de Côme, de Garde, du lac Majeur ou Trasimène, du pays qui a donné Rome, Orvieto, Sienne, Florence, Arezzo, Lucques et Pise; donné Vérone, Bologne, Padoue, Venise ou encore Turin, Milan. La liste serait trop longue à poursuivre et ce qui vaut pour la bella Italia vaut pour la France, l’Espagne, le Portugal, s’étend de Bonn à Berlin, de Budapest à Prague, de Riga à Saint-Pétersbourg, de Copenhague à Oslo, etc.

L’Europe: quelle merveille qui se suffit à elle-même si elle le veut! Si elle était plus satisfaite, moins égoïste, moins superficielle aussi, si elle croyait moins ceux qui ne cessent de râler et de quémander, alors que nulle part ailleurs, et au-delà de la pauvreté qui existe aussi ici, les citoyens ne sont mieux protégés. Oui, l’Europe protège endéans ses murs et ses frontières communes, bien que ce ne soit jamais assez pour les râleurs et faux-culs de service, les opportunistes prêts à brader l’essentiel pour en arriver à leurs fins personnelles.

L’Autriche en est un bel exemple. A croire qu’elle a du mal à assimiler son histoire. On avait décrié à l’époque les sanctions contre Vienne et Schüssel, le premier à pactiser avec le diable. Mal lui en prit. Toutefois, le jeune chancelier Kurz n’avait rien appris de l’histoire qu’il ne voulait décidément pas écouter et entendre. Le pouvoir, n’est-ce pas, étourdit. Et l’électeur lambda a suivi.

Il est vrai que Sebastian, le jeune, avait le look adapté au climat ambiant: très cadre dynamique. Mais ce n’est pas parce que l’on enlève la cravate qu’on devient plus malin, voire omniscient. Le scandale est à la mesure de l’alliance malsaine qui a perverti la démocratie autrichienne, laquelle en souffrira longtemps encore. Ce n’est ni la vidéo qui est responsable, ni l’endroit où elle a été prise, Ibiza, comme on peut le lire ici ou là.

Strache et ses pairs qui s’appellent Salvini, Le Pen et autres, sont pourris au plus profond d’eux-mêmes et qui fraie avec eux l’est autant. Cela a un nom: un gang, une mafia. Une sorte de club privé qui n’œuvre que pour soi, du type de ceux – plus nombreux que l’on ne croit – qui minent justement nos sociétés et leurs valeurs fondamentales. Lorsqu’on se penche sur ces personnages, on voit qu’ils aiment le luxe caché tout en dénonçant les acquis d’autrui; qu’ils se saoulent, se droguent, ne font pas grand cas du harcèlement sexuel. Ils se permettent ce qu’ils dénoncent en poussant des cris d’orfraie.

Finalement, ce qui fait défaut à l’Europe est élémentaire. Redécouvrir les vertus de la simplicité, de la responsabilité; celles du travail bien fait et de la joie de vivre normalement, de l’honnêteté. Notre environnement global s’en ressentirait. Cela exige toutefois une espèce de psychanalyse collective, une éducation différente, l’amour et l’acceptation des autres dans leur différence et leurs desiderata.

Soit dit en passant: si le respect redevenait la règle, Vincent Lambert serait mort depuis un moment dans la dignité au lieu d’être devenu l’objet-jouet de fanatiques.