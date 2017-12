Le Premier ministre belge Charles Michel a assuré mercredi qu’il respecterait l’engagement d’une sortie du nucléaire en 2025, alors que la vétusté des centrales fait l’objet de vifs débats en Belgique et a été dénoncée par l’Allemagne et les Pays-Bas.

« Je ne laisserai personne torpiller le Pacte énergétique », a affirmé M. Michel, en allusion à un projet d’accord dont la sortie du nucléaire à l’horizon 2025 est la pierre angulaire. « Le statu quo et l’absence de Pacte ne sont en aucun cas une option. Le statu quo signifie à terme un risque de blackout et de hausse non maîtrisée des factures pour les familles et les entreprises », a-t-il averti. La tension est montée d’un cran sur ce projet de « Pacte », sur lequel sont censés s’entendre d’ici à la fin du mois le gouvernement fédéral et ceux des trois régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles).

Un protocole d’accord a été arrêté par les quatre ministres de l’Energie lundi, considéré par Charles Michel comme « une base de travail utile » pour aboutir. Mais les nationalistes flamands de la N-VA — associés à la majorité au niveau fédéral et en Flandre — ont menacé de ne pas le valider, faute de garanties suffisantes sur l’approvisionnement en électricité et le contrôle des prix. Jeudi matin, Charles Michel a été accusé par les écologistes d’Ecolo-Groen de « s’écraser devant le diktat de la N-VA », après des propos dans la presse évoquant le besoin préalable d’un « chiffrage » par les régions de l’impact sur les consommateurs d’un renoncement au nucléaire. Il a tenu à répliquer par le biais d’un communiqué. « Tout doit être mis en oeuvre pour respecter nos engagements », a affirmé M. Michel: « garantir la sécurité d’approvisionnement énergétique; atteindre les objectifs climatiques; assurer un prix de l’énergie abordable pour les familles et la compétitivité de nos entreprises ».

A l’heure des grands sommets internationaux pour tirer la sonnette d’alarme sur le climat, comme mardi à Paris, le parti Ecolo-Groen juge qu’avec ce Pacte énergétique « la Belgique donnera un coup d’accélérateur aux énergies renouvelables, (…) nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques ».

La Belgique dispose actuellement de sept réacteurs nucléaires en fonctionnement, tous âgés d’environ 30 à 40 ans, exploités par Electrabel (groupe Engie, ex-GDF Suez). Ils sont situés près des frontières du nord et de l’est, et deux d’entre eux (Doel 3 et Tihange 2) ont des cuves fissurées au point d’être jugés « épuisés » voire dangereux par les voisins, Pays-Bas, Luxembourg et Allemagne. En juin des dizaines de milliers de personnes avaient formé une chaîne humaine transfrontalière pour exiger leur fermeture « immédiate ».