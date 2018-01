La banque centrale iranienne réclame plusieurs milliards de dollars à Clearstream, filiale luxembourgeoise de compensation de Deutsche Börse, qui les avait bloqués en raison de procédures visant Téhéran pour son rôle dans plusieurs attentats, selon l’opérateur allemand.

Les Iraniens ont déposé auprès de la justice luxembourgeoise une requête pour récupérer au total environ 4,9 milliards de dollars plus les intérêts, soit quelque 4 milliards d’euros, a expliqué jeudi Deutsche Börse dans un communiqué.

D’après la requête, environ 3,9 milliards de dollars sont toujours inscrits sur le compte ouvert chez Clearstream par Bank Markazi –la banque centrale iranienne– et le reste figure sur le compte de la banque italienne UBAE, également assignée par Markazi. Si cette demande de restitution ne peut aboutir, les Iraniens exigent des dommages et intérêts du même montant.

L’affaire, ancienne et complexe, vise à la fois quelque 2 milliards de dollars gelés par Clearstream, en raison de procédures en cours contre l’Iran aux Etats-Unis et au Luxembourg, et une somme de 1,9 milliard de dollars déjà transférée aux Etats-Unis, en application d’un jugement américain rendu en 2013.

Accusé d’avoir commandité plusieurs attaques terroristes, l’Iran s’était vu condamner à indemniser un millier de parties civiles américaines, dont les proches de 214 soldats américains tués le 23 octobre 1983 dans deux attentats suicides qui avaient fait au total 299 morts à Beyrouth. Sont aussi concernées les victimes d’un attentat de 1996 en Arabie Saoudite, qui avait tué 19 Américains.

La chambre de compensation luxembourgeoise a par ailleurs bloqué environ 2 milliards de dollars (1,6 milliard d’euros) en attendant l’issue d’autres procédures intentées contre l’Iran par des plaignants américains, aux Etats-Unis et comme Luxembourg.

« Clearstream considère que la requête la visant n’est pas fondée », a assuré indiqué la Deutsche Börse dans son communiqué.