La traditionnelle « Veillée de Noël » a eu lieu en date du 22 décembre au Centre militaire à Diekirch en présence de la secrétaire d’État à la Défense, Francine Closener, du chef d’état-major de l’armée, le général Romain Mancinelli, ainsi que de nombreux membres de l’armée, militaires et civils.

Lors de son allocution, Francine Closener a annoncé des modifications portant sur le statut et la carrière du soldat-volontaire, comme le relèvement de l’âge du candidat à la date de son incorporation : « La procédure de sélection des candidats sera allongée de 2 à 3 jours afin de mettre l’accent davantage sur les aptitudes psychologiques. Les modalités du rengagement seront adaptées et après la période de 36 mois, consacrée aux tâches militaires, il sera désormais plus facile pour la personne concernée de quitter le service de l’armée avant et pendant la phase de reconversion qui dure en principe une année. Toutes ces modifications permettront de rendre la carrière du soldat-volontaire plus attractive et intéressante. »

Le chef d’état-major de l’armée, le général Romain Mancinelli, a déclaré : « …la défense luxembourgeoise a dû se réorienter pour répondre à cette nouvelle réalité : si ces dernières 25 années nous avions mis l’accent sur la gestion de crise, aujourd’hui nous devons nous focaliser sur la défense collective. »

