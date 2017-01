Plus de 330.000 foyers ont été privés d’électricité « au plus fort de la tempête » dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué vendredi le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis, ajoutant qu’ils n’étaient plus que 200.000 vendredi matin à 08H30. Les deux zones les plus affectées vendredi matin étaient la Normandie (76.000 clients) et la Picardie (61.000 clients), a précisé Enedis.

afp