Attentat de Londres : deux assaillants identifiés par la police

La police britannique a révélé lundi l’identité de deux des trois auteurs de l’attentat de Londres, Khuram Shazad Butt, un Britannique né au Pakistan connu des services de police, et Rachid Redouane, qui se présentait comme un binational marocain et libyen.

Le commandant de l’unité antiterroriste Mark Rowley a déclaré que Khuram Shazad Butt, 27 ans, et Rachid Redouane, 30 ans, avaient participé avec un troisième complice encore en cours d’identification à l’attaque, qui a fait sept morts et une cinquantaine de blessés. Khuram Butt était connu des services de police et de renseignement, qui n’avaient toutefois pas d’éléments laissant penser qu’il préparait un attentat. Rachid Redouane, quant à lui, n’était pas connu des services. Tous deux sont originaires du quartier de Barking, dans l’est de Londres, selon le communiqué. Samedi soir, les trois assaillants ont percuté des piétons à bord d’une camionnette Renault blanche en fonçant dans la foule sur le London Bridge, avant d’abandonner leur véhicule et d’attaquer les passants à l’aide de couteaux dans le quartier voisin de Borough Market.

L’attentat a été revendiqué par le groupe Etat Islamique. Parmi les sept morts figurent plusieurs étrangers, dont un Français et une Canadienne, et 36 blessés étaient toujours hospitalisés lundi soir, dont 18 dans un état critique. En hommage aux victimes, des centaines de personnes se sont réunies lundi en fin de journée pour observer une minute de silence – il en sera fait de même mardi à 11h00 (10h00 GMT) dans l’ensemble du Royaume-Uni – pendant une veillée dans les jardins de Potter Field, à proximité immédiate de l’hôtel de ville de Londres.

Au cours d’une courte cérémonie, le maire travailliste de la capitale, Sadiq Khan, s’est présenté en « Britannique musulman patriote » et a dénoncé « l’idéologie perverse » des terroristes, parlant d' »actes répugnants ». « Nous ne laisserons personne, pas même Donald Trump, diviser nos communautés », a déclaré l’élu à la BBC. Le président américain a accusé sur Twitter Sadiq Khan de prendre le terrorisme à la légère, réitérant ses critiques lundi.

Deuxième attaque à Londres en moins de trois mois, L’attentat a également alimenté le débat politique national, à trois jours des élections législatives. Le chef de l’opposition travailliste Jeremy Corbyn a appelé la Première ministre Theresa May à la démission, lui reprochant des réductions d’effectifs policiers ordonnées lorsqu’elle était ministre de l’Intérieur (2010-2016). Son parti conservateur reste toutefois en tête, avec 42% des voix contre 38% pour les travaillistes, selon un sondage You Gov réalisé auprès de 1.989 personnes, les 1er et 2 juin. Theresa May espère sortir du scrutin avec une majorité renforcée au Parlement avant d’aller négocier la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne avec Bruxelles.

– 500 enquêtes antiterroristes

L’enquête sur l’attentat avance « rapidement », a assuré la police. Sur douze personnes arrêtées dans le quartier de Barking, un homme et une femme ont été relâchés sans poursuites, tandis que quatre hommes et six femmes ont été maintenues en détention.

Dans ce quartier multi-ethnique, les habitants tentaient de comprendre comment des terroristes pouvaient se trouver parmi leur voisins. « Ca fait très peur », a témoigné à l’AFP Sonam Chamdal, 21 ans, effrayée par les opérations de police effectuées « bien près de chez (elle) ». Le quartier, « tranquille et calme », disent les habitants interrogés, compte une forte communauté pakistanaise. Mark Rowley a rappelé que 500 enquêtes antiterroristes concernant 3.000 personnes restaient « actives » au Royaume-Uni, et que cinq attentats avaient été déjoués depuis l’attaque perpétrée à Westminster le 22 mars, qui avait fait cinq morts. Un autre attentat, dans lequel 22 personnes avaient péri, avait visé Manchester le 22 mai.

– Humour britannique

A Londres et sur les réseaux sociaux, les Britanniques relèvent la tête et multiplient les hashtags pour se moquer du terrorisme ou de la presse étrangère lorsqu’elle affirme que leur pays a du mal à se remettre de ces attaques à répétition.

Avec le mot dièse #IslamicStateClaims, les internautes portent les accusations les plus triviales à l’encontre du groupe Etat Islamique, qui revendique systématiquement tous les attentats. Un usager leur reproche ainsi d’avoir réduit la taille des boîtes de chocolats Quality Street, tandis qu’un autre assure qu’il est responsable de la déprogrammation par la BBC de la célèbre émission de cuisine « Bake Off ». En visite à Londres, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a précisé lundi soir qu’un deuxième Français était porté « disparu ». Il a notamment rencontré les familles des victimes, des blessés et devait s’entretenir avec son homologue Boris Johnson. Au total huit Français ont été blessés, dont quatre grièvement. Deux Allemands, deux Australiens, un couple de Néo-Zélandais, un Bulgare et un Grec sont également sur la liste des blessés.