Attaque au couteau dans le Caucase russe, un policier tué

Deux hommes ont poignardé lundi à une station service des policiers, en tuant un et en blessant un second, avant d’être abattus au Daguestan, république instable du Caucase russe, ont annoncé les autorités locales.

Cette attaque contre des policiers intervient dix jours après qu’un jeune homme ayant prêté allégeance à l’organisation Etat islamique a poignardé sept personnes en pleine rue à Sourgout, en Sibérie occidentale. « Vers 09H00 (06H00 GMT), deux hommes non identifiés ont poignardé deux policiers à une station essence », a annoncé dans un communiqué l’antenne locale du Comité d’enquête, institution chargée des principales affaires criminelles en Russie.

« Un policier est décédé de ses blessures » et « les assaillants ont été éliminés », a ajouté le comité, précisant avoir ouvert une enquête pour « tentative de meurtre sur un représentant de l’ordre ». Selon la chaîne de télévision russe d’informations en continu Rossiïa 24, les deux hommes ont été tués par un troisième policier.

Les assaillants étaient « très jeunes », a indiqué la chaîne de télévision, montrant des traces de sang maculant le sol d’une rue de Kaspiisk, ville de 100.000 habitants située au bord de la mer Caspienne, à 20 km au sud de la capitale du Daguestan, Makhatchkala. Parallèlement, un membre des forces de l’ordre a été tué et un autre blessé lors d’une opération « pour neutraliser des hors-la-loi armés » à Khassaviourt, une zone montagneuse située à 115 km de Kaspiisk, a annoncé le Comité national antiterroriste (NAK) dans un communiqué.

Les autorités ne font pas de lien entre Kaspiisk et Khassaviourt. République du Caucase russe où une rébellion armée islamiste est active, le Daguestan est régulièrement secoué par des incidents et attaques, notamment de l’Etat islamique, visant les forces de l’ordre.

La Russie a été menacée à plusieurs reprises par le groupe Etat islamique et par la branche syrienne d’Al-Qaïda depuis le début de son intervention militaire en Syrie le 30 septembre 2015. Le 19 août, un jeune homme a poignardé sept personnes en pleine rue à Sourgout, en Sibérie occidentale.

Cette attaque au couteau avait été revendiquée par l’organisation Etat islamique. Une enquête pour « tentative d’homicide » et non pour « terrorisme », avait été ouverte par le Comité d’enquête, comme pour l’attaque au couteau à Kaspiisk. Le 3 avril, un attentat à la bombe avait fait 16 morts et des dizaines de blessés dans le métro de Saint-Pétersbourg.

