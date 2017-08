Arrivée de 43 réfugiés syriens au Luxembourg depuis la Turquie

L’accord du 18 mars 2016, conclu entre l’Union européenne et la Turquie, prévoit que pour chaque Syrien réadmis par la Turquie au départ des îles grecques, un autre Syrien de la Turquie soit réinstallé dans un des États membres de l’UE. Dans ce contexte, une délégation luxembourgeoise s’était rendue à Istanbul au mois de juin pour mener des entretiens avec les réfugiés présélectionnés par l’agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR.

Ainsi, les 16 et 17 août 2017, 43 réfugiés syriens, dont 20 adultes et 23 enfants, furent accueillis au Luxembourg. Ils constituent le quatrième groupe de réfugiés syriens qui sont réinstallés depuis la Turquie sous le prédit accord.

Des représentants de la Direction de l’immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes, de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) et du ministère de la Santé, ont accueilli les familles à l’aéroport.

L’OLAI s’occupera de l’accueil de ces personnes, en collaboration avec le Lisko (Centre luxembourgeois d’intégration et de cohésion sociale), une cellule mobile de la Croix-Rouge, conventionnée par le ministère de la Famille et de l’Intégration, qui accompagne les bénéficiaires de protection internationale dans leurs démarches de la vie quotidienne en vue de faciliter leur intégration dans la société luxembourgeoise.

Le statut de réfugié, tel que prévu par la convention de Genève et la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sera attribué à ces personnes réinstallées.

La réinstallation d’un cinquième et dernier groupe de réfugiés syriens dans le même cadre est prévue pour début octobre.

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes / Direction de l’immigration