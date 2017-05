ArcelorMittal: l’AG approuve la division par trois du nombre d’actions

Les actionnaires du groupe sidérurgique ArcelorMittal, réunis en assemblée générale à Luxembourg, ont approuvé mercredi la proposition de réduire le nombre des actions en circulation en regroupant trois actions en une, a annoncé le groupe.

En présentant cette proposition de « simplification » en février, ArcelorMittal avait indiqué compter plus de 3 milliards d’actions et souligné que la division par trois du nombre d’actions permettrait de se situer à un niveau plus proche de la moyenne des sociétés de l’EuroStoxx 600 et du CAC40. L’ensemble des résolutions soumises à l’assemblée générale ont été approuvées, a indiqué ArcelorMittal dans un communiqué. Les actionnaires ont notamment reconduit pour trois ans le mandat d’administrateur du PDG du groupe Lakshmi Mittal. L’assemblée a aussi réélu au conseil d’administration Bruno Lafont, l’ancien patron du groupe cimentier Lafarge. Enfin des modifications des statuts de la compagnie ont été entérinées, prenant en considération des évolutions de la législation luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.