Après le Brexit, Juncker plaide pour une Europe à plusieurs vitesses

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a plaidé jeudi pour une Europe à plusieurs vitesses, face à la crise qui ébranle les 28 après le vote britannique en faveur du Brexit.

« Est que nous voulons avancer à 28? Ou est-ce qu’il ne faudrait pas que ceux qui veulent avancer plus rapidement puisse le faire sans gêner les autres, en mettant en place une construction plus structurée, ouverte à tout le monde », s’est interrogé M. Juncker lors d’une conférence à l’Université catholique francophone de Louvain-la-Neuve (UCL), près de Bruxelles.

« L’heure n’est plus à s’imaginer que nous pourrions tous faire la même chose ensemble », a reconnu M. Juncker devant des étudiants en droit de l’UCL, dans son intervention consacrée à « L’Europe: une vision d’avenir ». « Je plaiderai en ce sens au cours des journées à venir », a-t-il précisé, alors que la Commission doit publier prochainement un « Livre blanc » avant le sommet européen du 25 mars à Rome qui marquera le 60e anniversaire du Traité fondateur de l’UE. Un sommet à 27, donc sans le Royaume-Uni, hautement symbolique au moment où l’Union est ébranlée par des crises à répétition. « Il faudrait qu’au moment de la commémoration de Rome (…), sur base d’un +papier blanc+ que la Commission va publier probablement en cours de semaine prochaine, essayer de se mettre d’accord sur l’essentiel », a poursuivi le chef de l’exécutif européen.

« Ceux qui sont d’accord pour faire le plus grand nombre de choses ensemble, qu’ils se mettent d’accord sur ce qui est essentiel à faire, qu’ils soient 15 ou 28 », a-t-il insisté avant d’ajouter: « Et ça peut varier d’un sujet à l’autre », défense, politique économique, etc.

Reprenant un thème qu’il avait déjà abordé lors d’une conférence prononcée le 9 décembre à Maastricht (Pays-Bas), M. Juncker a évoqué une « orbite » différente pour les pays européens qui veulent plus ou moins d’intégration. « Je crois qu’il faut s’imaginer le continent en cercles concentriques », a expliqué le chef de la Commission, souhaitant qu’il y ait « autour du centre de l’Europe une orbite où peuvent prendre place ceux qui n’aiment pas partager toutes les ambitions des autres ». « J’y vois le Royaume-Uni, par exemple, la Turquie et d’autres qui ne le savent pas encore », a-t-il conclu. La Première ministre britannique, Theresa May, s’est engagée à déclencher formellement la procédure de divorce avec l’Union européenne avant la fin mars.

