Il y a de ces phrases qui me sont de plus en plus insupportables. Ainsi, récemment j’entendais de nouveau quelqu’un déclarer avec un sérieux d’expert en la matière: «Si aujourd’hui le français est tellement peu apprécié par les jeunes Luxembourgeois, c’est qu’il est mal enseigné!» Sans doute la personne avait-elle lu les déclarations de «la» grande spécialiste du multilinguisme à uni.lu qui avait dit à peu près la même chose, précisant encore que seul un français «light» convenait à l’école luxembourgeoise.

Je comprends parfaitement tous ces élèves (et leurs parents aussi) qui cherchent à éviter les matières qui leur paraissent difficiles, même si je ne les approuve pas forcément. Les mathématiques, les sciences exactes en général, font partie du lot. Cela explique que les sections scientifiques se dépeuplent et, conséquence logique, que nous manquons cruellement de professeurs dans ces disciplines qui demandent un travail d’apprentissage sérieux et régulier.

S’il n’est pas une science, le français est lui aussi classé dans cette même catégorie de matières difficiles. Il y a toutefois dans le public, mais aussi parmi les politiques, une sérieuse différence; on fait comme si une langue pouvait s’apprendre en jouant. C’est un peu même la politique officielle, avec cette introduction au français pour les tout petits prévue dès octobre dernier dans les crèches. Si cette vision des choses n’est certainement pas nuisible, il ne faut cependant pas en attendre monts et merveilles.

Je ne peux que me répéter: l’apprentissage du français ne peut se réduire à un jeu. La langue de Molière est difficile dans toutes ses composantes: phonologie, graphie, morphologie, syntaxe,… Citons quelques exemples. En ce qui concerne la prononciation, il y a ces quatre nasales (trois pour les Français au Nord de la Loire) qui n’existent absolument pas, ni en luxembourgeois, ni en allemand. Prenons au hasard une liste d’homophones, «sans / s’en / c’en / sens / sent / sang / cent»; la différenciation entre ces graphies (qui fait également problème pour beaucoup de Français) s’apprend par un travail grammatical, et il existe beaucoup de ces listes. Les formes des verbes irréguliers ne s’apprennent pas non plus par le jeu, et on ne peut se contenter des verbes réguliers, au contraire. L’accord du participe passé est loin d’être un jeu d’enfants, d’autant plus qu’en langue parlée la plupart des accords restent muets; or, qu’on le veuille ou non, cet accord ne peut être passé sous silence, même dans un français plus «light». Et que l’on ne vienne pas me dire que les professeurs de français, mes anciens collègues, appliquent seulement l’enseignement frontal. Il me faut simplement me souvenir des différentes formes d’enseignement que j’appliquais (et je n’étais vraiment pas le seul!) selon le niveau de mes élèves et le sujet à présenter: bien sûr, il y avait des séances ou des parties de séance réservées à l’enseignement frontal qui constitue généralement la façon la plus rapide de traiter un sujet. Mais il y avait aussi le travail en groupe, la recherche sur ordinateur, l’exposé avec ou sans PowerPoint, le recours à la dramatisation, la création individuelle, et j’en passe. Il serait bon que les théoriciens et les experts autoproclamés reconnaissent davantage la chance qu’ont nos élèves d’être (bons) multilingues et qu’ils ne se mettent pas à réclamer des recettes miracles.

André Wengler