Apple dévoile un iPhone anniversaire, baptisé « X », avec reconnaissance faciale

Apple a dévoilé mardi un iPhone « X », à prononcer « dix », marquant le dixième anniversaire du smartphone, dont la façade avant est entièrement recouverte par l’écran et qui se déverrouille par reconnaissance faciale.

Ce modèle, plus rapide et puissant que les autres modèles d’iPhone, « va ouvrir la voie de la technologie pour la prochaine décennie » et constitue « la plus grande avancée depuis l’iPhone original » lancé en 2007, a affirmé Tim Cook le PDG du groupe, qui a aussi annoncé deux autres nouveaux modèles, plus classiques, l’iPhone 8 le 8 Plus.