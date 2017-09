Appel à la grève des pilotes d’Air France: aucune perturbation samedi

L’appel à la grève des pilotes d’Air France, lancé par le Spaf, deuxième syndicat afin d’obtenir des augmentations de salaire et l’amélioration des conditions de travail, n’avait pas d’incidence samedi sur le trafic, selon la direction.

« Il n’y a pas de perturbation, aucun vol n’a été annulé. Il n’y aura pas non plus d’impact les prochains jours », a affirmé une porte parole de la compagnie interrogée par l’AFP. « Le taux de gréviste est proche de zéro », a-t-elle dit.

Le Spaf a lancé fin juillet un appel à une grève de quatre jours qui a commencé samedi. Le mouvement vise à obtenir la « revalorisation des grilles » salariales, « bloquées depuis 2011 », et « l’amélioration » des conditions de travail des commandants de bord opérant sur moyen-courrier. Ces derniers sont parmi « les moins bien payés d’Europe, voire du monde » selon le président du Spaf, Grégoire Aplincourt. Ils ont perdu 12 jours de repos par an dans le cadre du dernier plan stratégique d’Air France, « Trust Together » (la confiance ensemble), signé par le SNPL, syndicat majoritaire dans les cockpits. La mesure prise au nom de la compétitivité pose « un problème de qualité de vie, certes, mais aussi de sécurité des vols », « cet été, les pilotes étaient déjà épuisés » par un rythme de travail soutenu, dit le syndicat.