L’ancien patron des drogueries Schlecker, qui ont mis la clé sous la porte en 2012 en laissant 25.000 salariés allemands sur le carreau, a été condamné lundi à deux ans de prison avec sursis pour faillite frauduleuse.

Anton Schlecker était jugé par le tribunal de Stuttgart, dans le sud-ouest de l’Allemagne, aux côtés de son fils Lars et de sa fille Meike, condamnés respectivement à deux ans et neuf mois et à deux ans et huit mois de prison ferme. Le Parquet avait requis la prison ferme pour les trois membres de la famille.

Le patriarche de 73 ans devra par ailleurs payer une amende de 54.000 euros. La justice leur reprochait d’avoir sciemment dissimulé des biens qui auraient dû être mis à la disposition des créanciers lors de la faillite du groupe. « Tout indique qu’ils s’y attendaient dès 2009 et ont mis à l’abri des actifs », a déclaré le président du tribunal, Roderich Martis. « Ils ont délibérément retiré de l’argent à l’entreprise, ce qui aurait dû cesser pendant la crise » de la chaîne de drogueries, a-t-il ajouté.

Fondé en 1975 par Anton Schlecker, l’empire Schlecker a été la plus grande chaîne de drogueries d’Europe avant de devenir la plus grosse faillite de l’après-guerre en Allemagne, selon un syndicat. Les magasins souffraient d’une image vieillotte et de la concurrence féroce d’autres chaînes. Aucun repreneur n’avait pu être trouvé et en juin 2012, tous les magasins en Allemagne avaient dû définitivement tirer le rideau après avoir bradé tous les produits vendus en rayon, du papier toilette aux shampoings. Le pays s’était beaucoup ému à l’époque du sort des « femmes Schlecker », vendeuses et caissières souvent âgées et employées à temps partiel dont le reclassement sur le marché du travail s’avérait problématique. « La faillite de Schlecker a anéanti les moyens de subsistance de nombreuses femmes qui sont aujourd’hui encore au chômage », a rappelé vendredi le syndicat des services Verdi dans un communiqué. fml