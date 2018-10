La police allemande a fait évacuer lundi la gare de Cologne (ouest) et dépêché des forces spéciales suite à la prise en otage d’une jeune femme par un homme dans une pharmacie, pour une raison inconnue.

Selon des témoins, l’homme « a fait irruption dans cette pharmacie et pris en otage cette femme », a indiqué un porte-parole de la police à la chaîne d’information en continu n-tv. Les forces de l’ordre sont en contact avec le preneur d’otage mais n’ont pas immédiatement donné d’informations sur ses motivations. « Nous tentons de déterminer ce qu’il veut et s’il est armé », a souligné le porte-parole. « La gare a été fermée aux passagers et la circulation ferroviaire interrompue » par mesure de précaution, a-t-il ajouté.