Le constructeur européen Airbus a annoncé à l’issue d’un conseil d’entreprise européen mercredi que la baisse des cadences de production de ses programmes A380 et A400M « affectera au maximum 3.700 postes » en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne, sans préciser combien seront éventuellement supprimés ou déplacés.

« Airbus s’engage à gérer toute implication sociale de manière responsable », a fait savoir l’avionneur dans un communiqué, dans lequel il confirme la réduction à six appareils de la cadence de production de l’A380, et à huit celle de l’avion de transport militaire A400M par an à compter de 2020.