Air France annule ses vols de mardi pour la Guadeloupe

Air France a annoncé mardi l’annulation pour la deuxième journée consécutive de ses vols au départ et à destination de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe , en raison des conditions météorologiques liées à l’ouragan Maria.

La compagnie avait déjà annulé ses vols lundi et a prévu pour mercredi un vol supplémentaire vers Pointe-à-Pitre qui sera opéré par un gros porteur d’une capacité de 380 passagers au départ de?Paris-Charles-de-Gaulle, selon la compagnie. Le vol prévu en début d’après-midi à destination de Fort-de-France en Martinique sera retardé de 2 heures quarante et le vol de retour sera en conséquence également retardé, selon la même source. Les vols intra-Caraïbes ont également été annulés et les appareils sont restés à Cayenne et Miami, a précisé Air France. La compagnie Air Caraïbes avait reporté ses vols de lundi au départ d’Orly et de Pointe-à-Pitre ainsi que ses liaisons entre Orly et Fort-de-France, dans les deux sens. Elle devrait opérer deux vols mardi au départ d’Orly à 21H00 et 22H00 pour Pointe-à-Pitre et un vol à 15H00 à destination de Fort-de-France où « le programme est maintenu pour le moment », selon un communiqué. L’aéroport de Pointe-à-Pitre a été fermé lundi après-midi et les vols suspendus jusqu’à mardi 14H00 heure locale, en prévision de l’arrivée de l’ouragan Maria, selon la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). A Fort-de-France, l’aéroport a été fermé jusqu’à mardi 07H00 locale, selon la même source.