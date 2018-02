Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 16 599 au 31 janvier 2018.

Sur un an, cela constitue une baisse de 1 077 personnes, soit de 6.1%. Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières calculé par le STATEC, s’établit à 5.6%.

La baisse profite tout particulièrement aux demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans (-8.1%) et aux demandeurs d’emploi peu qualifiés (-11.1%). Le nombre de chômeurs de longue durée diminue lui de 9.2%. Par contre, le nombre de demandeurs d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur progresse de 197 personnes, soit de 6.8%.

Le nombre de bénéficiaires d’une mesure pour l’emploi s’établit à 5 019 au 31 janvier 2018. Sur un an, cela constitue une baisse de 125 personnes, soit de 2.4%. Néanmoins, suite aux changements législatifs intervenus en août 2017, il y a eu des

variations importantes au niveau des stages de professionnalisation, où le nombre de bénéficiaires a plus que quadruplé sur un an, et des occupations temporaires indemnisées qui ont vu le nombre de bénéficiaires chuter de 29.3%.

Au cours du mois de janvier 2018, les employeurs ont déclaré 3 988 postes vacants à l’ADEM, soit 20.3% de plus qu’en janvier 2017.

