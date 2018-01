Le 42e festival international du cirque de Monte-Carlo a décerné mardi soir sa plus haute distinction, le clown d’or, aux 10 équilibristes de la troupe acrobatique de Shanghai, ex-aequo avec le couple de jockeys germano-hongrois Jozsef et Merrylu Richter venu avec un carrousel d’animaux exotiques.

Les équilibristes chinois ont réalisé, en cadence, des séries de doubles et triples pirouettes ainsi que des sauts périlleux en passant de barre en barre. Après un Pas de deux équestre unique en son genre, lui dressé sur deux chevaux au trot et elle en équilibre sur sa tête, le couple de jockeys, marié à la ville et partenaire en piste, a été acclamé par le public de la soirée de gala pour sa présentation d’animaux qu’on n’avait jamais vu aussi nombreux ensemble.

Cette chorégraphie animale réunissait des lamas, des chameaux, des éléphants, des zèbres, des chevaux, et même une girafe, qui a aussi été exhibée séparément avec un harnais lumineux. Autres vainqueurs de cette compétition entre 170 artistes de 17 nations, les gymnastes roumains du Duo Ballance ont remporté un clown d’argent et été longuement ovationnés pour un numéro de main à main, impressionnant par sa maîtrise et la durée des enchaînements, malgré sa simplicité apparente.

Egalement clown d’argent, les perchistes tchèques du Duo Stauberti ont exécuté une périlleuse composition dans laquelle Dimitr Stauberti a brièvement jonglé avec des quilles, tout en pédalant de ses pieds sur un monocyle avec sa partenaire en équilibre au bout d’une perche au-dessus de lui. Ils ont partagé leur clown d’argent ex-aequo avec les clowns russes Prosvirnin, décevants dans un numéro de faux ballet comique.

Le festival a aussi récompensé deux représentants de la nouvelle génération du cirque d’aujourd’hui, transfuges du Cirque du Soleil, le Duo 2-Zen-0 venu du Canada avec une double roue. Ils ont obtenu un clown de bronze, ex-aequo avec les jongleurs sur monocycles de la Troupe acrobatique de la Mongolie intérieure, les sauteurs de la troupe russe Vavilov, le jeune jongleur virtuose espagnol Michael Ferreri et les trapézistes russes The Heroes.

En marge du festival, dont les images sont vendues à de nombreuses télévisions étrangères, une pétition a été lancée pour défendre la présentation d’animaux dans les cirques traditionnels que la princesse Stéphanie de Monaco, présidente du festival, veut faire encadrer par un « Big Top Label » imposant des règles sur les conditions animales et en cours de proposition au Parlement européen.