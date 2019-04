Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Jeux d’aspirations et ancrages dans l’actualité,le festival Le Livre à Metz jongle avec les déclinaisons plurielles du désir Christophe Prévost / Malheur à celui qui n’a plus rien à désirer» écrivait Rousseau dans Julie ou la Nouvelle Héloïse. Toujours inscrit sur la ligne de croisement entre la littérature et le journalisme, le festival Le Livre