C’est le chien fétiche de la reine d’Angleterre. A Shanghai, ses adorateurs ont désormais leur lieu de rendez-vous: un bar à corgis, où le décor s’inspire aussi de l’arrière-train caractéristique du toutou à tête de renard.

Les bars à chats ne sont plus une nouveauté en Chine: les amis des animaux qui ne peuvent pas avoir de compagnon à la maison viennent y caresser des quadrupèdes tout en prenant un café. Il est dorénavant possible de faire la même chose avec les corgis, ces chiens dociles et courts sur pattes, dont la queue remonte résolument au dessus du derrière.

Rendez-vous à Shanghai au café « Hello Corgi » (en anglais dans le texte), dans un décor rose bonbon. L’établissement, qui a ouvert ses portes en août, a sa friandise bien à lui: un ravioli au riz gluant en forme de fesses de corgi. Les cafés sont servis eux-aussi avec les formes de la croupe de l’animal dessinées dans la crème.

A la pointe de la technologie, le café compte quelques serveuses qui portent sur leur chemisier un code QR permettant de commander ou de régler l’addition avec son téléphone portable. A terme, les chiens eux-mêmes arboreront un code QR, prévoit Wang Yimi, l’un des fondateurs de « Hello Corgi ». « Les clients prendront leur téléphone pour scanner le code sur le dos de nos corgis. On économisera sur la main d’oeuvre », souligne-t-il. « J’aime les petits animaux alors j’adore venir dans ce genre de café », confie Liu Xinyi, une cliente occupée à caresser un corgi en compagnie de son petit ami. « Ça me détend. Ça fait du bien de les toucher ».