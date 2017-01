A partir du 1er août 2017, le transport sera également gratuit pour les étudiants

À l’issue de la réunion avec les représentants de l’ACEL et du LCGB-Jeunes, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, et le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen, ont présenté les adaptations des modalités du transport public pour les étudiants: à partir du 1er août 2017 (prochaine année académique), le transport sera également gratuit pour les étudiants jusqu’à l’âge de 30 ans accomplis.

Vu que les étudiants ne disposent pas encore de revenu, les adaptations prévoient que la gratuité du transport public sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sera étendue aux étudiants jusqu’à l’âge de 30 ans accomplis, fréquentant un établissement universitaire ou d’enseignement post-secondaire au Luxembourg ainsi qu’à l’étranger.

L’État luxembourgeois leur offrira une mKaart personnalisée à retirer dans les guichets de vente actuels sur présentation d’un certificat d’inscription auprès d’une université ou d’un établissement d’enseignement supérieur.

Une autre nouveauté constitue l’introduction de la gratuité du transport public pour tous les jeunes jusqu’à l’âge de 20 ans accomplis, ce qui permettra aussi aux jeunes travailleurs de profiter également de la gratuité.

Suite à toutes ces mesures, la Jumbokaart actuelle n’aura plus de raison d’être et sera abolie.

Communiqué