The Goodyear Tire & Rubber Company annonce l’accord passé avec Grenzebach Maschinenbau GmbH pour l’acquisition de la société Ventech Systems GmbH, un leader de la technologie d’inspection automatique des pneus.

Ventech Systems (https://ventech.de/en), basée à Dorsten, Allemagne, fournit des équipements de mesure innovants à l’industrie du transport routier. La société a été créée en 2006. Elle propose des systèmes totalement automatiques d’inspection des pneus. Ils vérifient rapidement et facilement la pression des pneus, la profondeur de gomme de la bande de roulement et le poids de véhicule, tels que des bus, autocars, poids-lourds, …

“Goodyear et Ventech Systems sont toutes deux des sociétés créées et motivées par l’innovation,” explique Andreas Pietsch, directeur général et responsable commercial de Ventech Systems.

