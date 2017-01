7e Luxembourg City Film Festival

En attendant la présentation de son programme complet, le Lux Film Fest (qui aura lieu cette année du 2 au 12 mars) commence à dévoiler certaines de ses nouveautés:

Une exposition promettant 10 clés d’accès au cinéma de Wes Anderson (The Royal Tenenbaums, the Grand Budapest Hotel…) visible au Ratskeller du Cercle Cité (à partir du 28 janvier), ainsi qu’un Pavillon Réalité Virtuelle au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain (que nous présentera l’asbl FARR, en attendant son premier festival international de films en réalité virtuelle prévu pour 2018).

En complément des lieux traditionnels de projection, d’exposition et d’événements hors les murs, le festival sera à nouveau présent sous chapiteau, place de la Constitution (Gëlle Fra), dans son quartier général.

Mais dans leur première communication pour l’édition 2017, les responsables du Lux Film Fest mettent surtout l’accent sur leur programmation «jeune public» et sur l’«éducation à l’image» par des projections, ateliers et conférences qui dépassent de loin le cadre du cinéma proprement dit et que l’on retrouvera sur le site du festival: www.luxfilmfest.lu