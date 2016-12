Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Santé et recherche / «Ensemble» La nouvelle année étant l’occasion des vœux, je souhaiterais que les hôpitaux et les médecins du pays, notamment dans le domaine de l’oncologie, aient la bonne idée de travailler ensemble et d’avancer dans la même direction en laissant de côté les clivages géographiques et politiques et en se répartissant intelligemment