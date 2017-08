3 coproductions luxembourgeoises en première mondiale au Festival international du film de Toronto

La 42e édition du TIFF (Toronto International Film Festival) qui se tiendra du 7 au 17 septembre a sélectionné en première mondiale les longs-métrages «Gutland» de Govinda Van Maele (coproduction Les Films Fauves), «The Breadwinner» de Nora Twomey (coproduction Melusine Productions) et «Mary Shelley» de la saoudienne Haiffa Al-Mansour (coproduction Bac Cinema).

«Gutland», premier long-métrage du réalisateur luxembourgeois, est une coproduction majoritaire avec Novak Prod (BE) et Propellerfilm (DE). Stray Dogs est en charge des ventes internationales. Ciné Sud Promotion s’occupe de la presse canadienne, US et internationale pour le TIFF.

Dans ce thriller rural et surréaliste, mettant en scène Frederick Lau et Vicky Krieps, un voleur originaire d’une lointaine ville allemande trouve refuge dans un petit village luxembourgeois. Alors qu’il trouve peu à peu sa place dans la communauté, il semblerait qu’il ne soit pas le seul à avoir un lourd passé à cacher.

Le film a notamment vu le jour grâce au travail des techniciens luxembourgeois Harald Rude (premier assistant réalisateur), Narayan Van Maele (chef opérateur), Audrey Hernu (chef décoratrice), Fabienne Adam (chef maquilleuse), Jasmine Schmidt (coiffeuse) et Nilton Martins (casting).

«The Breadwinner» est une coproduction minoritaire de Melusine Productions/Studio 352 (Stéphan Roelants) avec l’Irlande (Cartoon Saloon) et le Canada (Aircraft Pictures) en partenariat avec la productrice Angelina Jolie.

Les 2/3 de l’animation du film ont été réalisées à Luxembourg au Studio 352.

Le film raconte la vie de Parvana, onze ans, qui n’a jamais connu son pays autrement qu’en guerre. Une guerre de cauchemar qui interdit aux femmes de sortir non voilées ou sans l’escorte d’un homme, père ou mari. Assez grande pour être soumise à ces interdits, Parvana doit pourtant trouver une façon de les contourner. Car depuis que les talibans ont emprisonné son père, c’est sur elle seule que repose la survie de la famille à Kaboul.

«Mary Shelley» est une coproduction minoritaire de Bac Cinema (David Grumbach) avec les anglais et les irlandais de Parallel Films. Le film a été réalisé avec les techniciens luxembourgeois Philippe Kohn (chef opérateur son), Nicolas Tran Trong (chef monteur son), Caroline Koener (chef costumes), Pascal Charlier (chef machiniste), Fredo Roeser (chef maquilleur)…

Mary Shelley revient sur l’histoire d’amour tumultueuse et fondatrice de l’auteure de « Frankenstein » avec le poète Percy Shelley, nous entraînant dans la genèse de son œuvre littéraire et intime.

