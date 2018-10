Le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Nicolas Schmit, a participé à la réunion «Youth Guarantee Mutual Learning Seminar on ‘Enhancing support to young people through integrated services’» qui a lieu les 8-9 octobre au Luxembourg.

La réunion est organisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et la Commission européenne et réunit les coordinateurs de la garantie pour la jeunesse des 28 États membres.

La Garantie pour la jeunesse a été mise en place au Luxembourg à partir de juin 2014 sur recommandation du Conseil de l’Union européenne d’avril 2013. Elle prévoit que l’État mette en place un ensemble de mesures pour proposer à chaque jeune de 16 à 25 ans une offre d’emploi, un complément de formation, une formation professionnelle ou un stage dans les 4 mois qui suivent sa sortie de l’école ou une perte d’emploi.

Dans le cadre de la réunion organisée au Luxembourg, les participants ont l’opportunité de visiter la Maison de l’orientation afin de rencontrer les différents acteurs de l’orientation au Luxembourg.

La Maison de l’orientation, sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, a été créée dans le but de faciliter l’accès aux offres d’orientation. Elle est ouverte à toute personne, adolescent ou adulte, souhaitant s’orienter dans la vie scolaire, étudiante ou active.