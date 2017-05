Bruno Theret / 20 ans déjà ! c’est une renaissance , c’est l’âge de tous les possibles pour un hebdomadaire de référence conçu par une francophile sans égale sur la plage de l’Ondine . Tout ce qui exquis ne murit il pas lentement et ne contribue-t-il pas au fil du temps à faire ce que nous sommes pour imaginer un avenir serein ?

Je suis fier d’avoir été associé au lancement et au développement du jeudi en tant que Président fondateur de l’Association Victor Hugo .

Le Jeudi est devenu au fils du temps le principal hebdomadaire francophone du grand-duché qui contribue à enrichir plus qu’il n’y oppose à la diversité multiculturelle du Grand-Duché dont le français est après le luxembourgeois devenu la langue qui rassemble divers communautés.( Depuis sa création le jeudi manifeste sa volonté d’établir avec ses lecteurs un contact particulier, celui d’un hebdomadaire d’information générale s’adressant à une communauté francophone qui a la langue française en partage .)

Le Jeudi se surpasse chaque semaine parce que les journalistes et chroniqueurs de qualité ont l’honneur de travailler pour un hebdomadaire qui s’est forgé un nom, sérieux, informé, le plus juste et impartial qui couvre depuis 20 ans la vie politique et sociétale, la vie culturelle, économique et européenne. Le Jeudi cherche qu’à ne satisfaire ses lecteurs, qui, comme le disait Raymond Aron, sont les vrais patrons des journaux même si après 20 ans ils sont soumis à de fortes contraintes liés à la numérisation de la société qui représentent cependant de réelles opportunités .

Quand on aime on a toujours 20 Ans, et quand on a 20 ans on aime toujours disait Pierre Dac , Merci à Danièle Fonck’ , les rédacteurs en chefs Denis Berche puis Jacques Hillion et toute l’équipe du jeudi de nous permettre de lire des articles de qualité qui laissent place à l’analyse et les commentaires avec le recul suffisant !

Les Anniversaires ne valent que s’ils constituent des ponts jetés vers l’Avenir ! alors bon vent au jeudi !